Öldürdükten sonra köylülere ‘kardeşlerimi öldürdüm’ dedi! Ağabey kurbanı iki kardeş toprağa verildi

Diyarbakır'ın Lice İlçesine bağlı Baharlar köyünde şizofreni tedavisi gören Mehmet Akdemir, dün kardeşleri Abdurrahman ve Veysi Akdemir'i silahlı öldürdükten sonra babası İhsan Akdemir'i ise yaraladı. İki çocuğunun öldüğünü ve eşinin yaralandığını gören anne Şerife Akdemir ise, evden kaçarak canını kurtardı. Olay ardından jandarma tarafından gözaltına alınan Mehmet Akdemir'in işlemleri sürüyor.

İki kardeşini gözünü kırpamadan öldüren ve babasını ise yaralayan Akdemir'in katliamı yaptıktan sonra silahıyla köy meydanına gelerek 'kardeşlerimi öldürdüm' dediği ortaya çıktı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazeleri yakınları tarafından alınan Abdurrahman ve Veysi Akdemir kardeşler ise Yeni Köy Asri Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.