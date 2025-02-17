Öldüren kazada pes dedirten savunma

Konya'da 2 ay önce ilaç mümessili Semih Gökhan Tan'ın (40) otomobiliyle seyir halindeki bir traktörün römorkuna çarpması sonucu öldüğü kazayla ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı. Tam kusurlu bulunan traktör sürücüsü İbrahim Büyüktemiz (32) hakkında 'taksirle ölümü neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Büyüktemiz'in ilk duruşmada aracın römorkunda neden uyarıcı veya aydınlatıcı bir ışığın olmadığı yönündeki soruya verdiği cevap pes dedirtti. Büyüktemiz, uyarıcı lamba yerine parlaması için beyaz poşet bağladığını söyledi. Mahkeme, Büyüktemiz'in tutukluluk halinin devamına hükmetti.