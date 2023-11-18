“Öldürmeseydim onlar öldürecekti”

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya emlakçı Ahmet Ataoğlu'na yönelik 'Kasten Öldürme' suçundan tutuklu yargılanan Bahattin K. Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS' l e katıldı. Mahkemeye sanık avukatı ve mağdur avukatı, anne Döne Ataoğlu ve yakınları katıldı.

"KAFASINA KESERLE VURARAK YERE DÜŞÜRDÜM"

Ahmet Ataoğlu'nu öldürmek suçundan tutuklu bulunduğu Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS' le duruşmaya katılan sanık Bahattin K. "Benim yanıma o akşam Ahmet Ataoğlu ve Metahan K. geldiler. Evime iki kadın çantasıyla geldiler. İçinde kadın iç çamaşırları, makyaj malzemeleri çıktı. Uyuşturucu kullandılar. Karşı çıkınca beni evden kovdular. Hırsızlık yaparak evime geliyorlardı. Ben uyuşturucuya karşıyım. Ben bıçaklamadım. Elinde bıçak vardı, bana salladı. Ben arkasından sadece kafasına keserle vurarak yere düşürdüm. Keseri daha sonra dışarıya fırlattım. Yere elinde bıçakla düştü. Eğer ben öldürmeseydim onlar beni öldürecekti" dedi.

"OĞLUMU TEK BAŞINA KİMSE ÖLDÜREMEZ"

Duruşmada gözyaşlarıyla konuşan anne Döne Ataoğlu, sanık Bahattin K' ya yönelik, "Oğluma nasıl kıydın? Oğlumu sen tek başına öldüremezsin" diyerek tepki gösterdi. Anne Ataoğlu, "Olaydan sonra Metehan K' elinde Ahmet'e ait cep telefonunu gördüm. Metehan K' ya bu telefonu nerden aldın diye sordum. Metehan, Ahmet'in kendisine sattığını söyledi. Metehan'a neden valizle geldiğini sordum. Askere gideceğini söyledi. Ben de silüsün nerde dedim. Benim oğlumu tek başına kimse öldüremez. Mutlaka yardım edenler var. Bunun ortaya çıkartılmasını istiyorum. Önce Allah'a, sonra sizlerin adaletine güveniyorum" diye konuştu.

MAĞDUR AVUKATI: BU OLAYDA İKİNCİ KİŞİ VAR

Ataoğlu ailesinin avukatı ise, sanık Bahattin K' nın işlediği suç nedeniyle indirimden faydalanmak için konuştuğunu söyledi. Avukat, "Bu olayda daha evvel kamera kayıtlarında önce Metehan K. olay yerinden taksiyle ayrılırken, sanık Bahattin K. ise motosikletle olay yerinden uzaklaşıyor. Sanığın Ahmet'in cansız bedenini tek başına nasıl gömdüğü ise meçhul. Çünkü olay yerine giden kolluk kuvvetleri bile zorlanmış. Olay öncesi kamera görüntülerinde bir kişi tespit edildi fakat incelenmediği için bulunamadı. Bu faili meçhul kişinin bulunmasını istiyoruz. Bilirkişi mağdurun ablalarının cep telefonu kayıtlarını inceledi. Aksine bu olayda Metehan'ın cep telefonunun incelenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

TELEFON GÖRÜŞMELERİ İNCELENECEK

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti olay günü görüşülen Metehan K. ve sanık Bahattin K'nın cep telefonu görüşmelerinin incelenmesine, bilirkişi raporunun tekrar bilirkişiye gönderilerek yeniden incelenmesine ve tutuklu sanık Bahattin K'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 19 Ocak'a erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Alanya'da 5 Haziran 2022 tarihinde evden çıkarak bir daha haber alınamayan emlakçı Ahmet Ataoğlu'nu bulmak için polis ve ailesi tarafından çalışma başlatılmıştı. 24 Haziran 2022 tarihinde polis ekipleri Ataoğlu'nun cep telefonunun HTS kaydına göre son sinyal verdiği bölgeye yoğunlaştı. Seyir terası olarak bilinen mevkide araştırma yapan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, toprak altına gömülü bir ceset olduğunu tespit etti. Çalışmaların ardından ceset toprağın altından çıkarıldı. Olayla ilgili Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından gözaltına alınan Bahattin K., Ataoğlu' nu kafasına keser ile vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Bahattin K. verdiği ifadesinde 6 Haziran'da saat 06.53 sıralarında seyir terasındaki barakada Ataoğlu ile yalnız olarak bulundukları sırada aralarında çıkan tartışma esnasında öfkeye kapılarak kafasına keser ile vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Bahattin K. cinayetin ardından Ataoğlu'nun cansız bedenini bir halıya sararak barakaya 10-15 metre mesafede bir alana gömdü. Bahattin K'nın olay yerinde göstermiş olduğu alanda yapılan kazıda Ataoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Zanlı emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.