Olmaz olsun böyle sevgi

Nevşehir'de yaşayan Emre Y. (26), önceki akşam aracıyla yolda giderken eski eşi Servet Nur Şahin'i (26) gördü. Aracı durdurup aşağıya inen Emre Y., eski eşi ile tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayı çıkaran Emre Y., genç kadına 3 el ateş etti. Karnından vurulan Şahin, yaralı halde kaçarak bölgedeki bir işyerine sığınıp yardım isterken saldırgan ise kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk annesi Servet Nur Şahin, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Emre Y. ise bir süre sonra polise giderek teslim oldu.

OLAY ANI KAMERADA

Şahin'in vurulduktan sonra bir işyerine sığındığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay anında işyerinde olan Neva Yanağlıbaş, "Kadın koşarak geliyordu, kapıyı açtık. İçeri girdiğinde 'Vuruldum' dedi. Montunun arkasında tek bir delik vardı. Ambulansı çağırdık, bilinci açıktı" dedi. Mehmet Karataş ise "3 el silah sesi geldi. Kadın, 'Yardım edin beni vurdular' diye bağırdı. Hemen kapıya çıkıp içeriye aldık" dedi. Zanlı Emre Y. emniyetteki ifadesinde eşinin 4 aydır çocuklarını kendisine göstermediğini ve göstermek için 250 bin TL istediğini öne sürdü. Zanlı, olayda kullandığı tabancayı da 10 ay önce ormanda piknik yaparken bulduğunu iddia etti. Servet Nur Şahin'in akrabası Hasan Şahin ise çiftin 4 yıl evli kaldıktan sonra şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrıldıklarını söyleyerek, "Çocuklarını göstermeme gibi bir durumları yok. Çocuklar hem yetim hem öksüz kaldı" dedi. Cani koca tutuklandı.