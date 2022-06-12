Ölmeden önce son görüntüler

İtalya'nın Toskana Bölgesi'ne bağlı Lucca kentinde kalkıştan yarım saat sonra Cusna Dağı eteklerindeki Lama Nehri kıyısına düşen ve Eczacıbaşı Holding'e bağlı Altınova'daki İpek Kâğıt Fabrikası Müdürü Arif Cez, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Manisa Yatırım Projeleri Müdürü Serhat Kenar, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Şirketi Fabrikalar Direktörü Altuğ Erbil ve Yatırım Projeleri Müdürü İlker Uçak, Lübnanlı İşadamı Tarek Tayah, Shadi Kreidi ve İtalyan pilota mezar olan helikopterin son görüntüleri ortaya çıktı.Kurbanlardan 60 yaşındaki Lübnanlı işadamı Tarek Tayah'ın, olaydan hemen önce çektiği ve oğluna gönderdiği 25 saniyelik videoda havanın giderek kötüleştiği görülüyor. Görüntüde pilot ve Tarek Tayah kamera açısına girerken diğer yolcular görünmüyor. Videoda havanın sisli olduğu ve giderek kötüleştiği de net bir şekilde görülüyor. İşadamı Tayah'ın, mücevher tasarımcısı eşi Hala Tayah'ı da 4 Ağustos'ta Beyrut Limanı'nda meydana gelen korkunç patlamada kaybettiği ortaya çıktı.Kazada hayatını kaybeden 7 kişinin kimlik tespiti için DNA testi yapılacağı açıklandı. Kazada hayatını kaybedenlerden Serhat Kenar'ın babası Bahri Kenar, SABAH'a konuştu. Acılı baba Kenar, "15 yıldır Manisa'daki fabrikanın müdürlüğünü yapıyordu. Temizlik maddeleri fuarına gitmişti. Helikoptere binmeden önce konuşma şansımız olmadı. Evliydi. 6 ve 3 yaşında kızları vardı. İşini çok seviyordu. Ailesine çok düşkündü. Çocuklarını çok severdi. Çok sosyaldi. Bugüne kadar kimseyi üzmedi. Çok üzgünüz. Mekânı cennet olsun. Savcılık ve otopsi işlemleri 5 gün sürecekmiş. Cenazeyi bekliyoruz" dedi.