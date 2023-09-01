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Giriş Tarihi: 1.9.2023 16:54 Son Güncelleme: 1.9.2023 17:46

Ölüm akşam yemeğinde yakaladı! Bodrum’a dava için gelmişti

Bodrum’a bir dava için gelen Avukat Elif Alev Çevikdal, bir restoranda akşam yemeğinde arkadaşları ile sohbet ettiği sırada fenalaşarak hayatını kaybetti.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Ölüm akşam yemeğinde yakaladı! Bodrum’a dava için gelmişti

Bodrum Turgutreis Mahallesinde bir balık restoranında arkadaşları ile birlikte oturup sohbet eden 43 yaşındaki Elif Alev Çevikdal, aniden fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen 43 yaşındaki Elif Alev Çevikdal, hayatını kaybetti. Cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat olduğu öğrenilen bir çocuk annesi Çevikdal'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı. Av. Elif Alev Çevikdal'ın, Bodrum'a bir davanın takibi için geldiği öğrenildi. Av. Elif Alev Çevikdal'ın geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü sanılıyor. İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat olduğu öğrenilen bir çocuk annesi Çevikdal'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ölüm akşam yemeğinde yakaladı! Bodrum’a dava için gelmişti
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