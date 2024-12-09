Ölüm Batum yolunda yakaladı

Artvin'in Arhavi ilçesinde önceki gece saat 03.15 sıralarında Kıyıcık mevkiinde yaşanan heyelan, Karadeniz Sahil Yolu'nun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Heyelan nedeniyle yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütleleri ile ulaşımın çift yönlü olarak ulaşıma kapandığı karayolunda yol açma çalışması yapıldı. İş makinelerinin hummalı çalışması sonrasında yol tek şeritten ulaşıma açılmıştı. Bu arada heyelanda bir aracın toprak altında kaldığı belirlendi. Drone eşliğinde Maden Tetkik Arama'ya (MTA) ait cihaz, deniz tarafında toprak altında bir metal yığını tespit etti. Bölgede iş makinelerinin çalışması sonrasında toprak altındaki araca ulaşıldı.Giresun'dan Batum'a cumartesi günü Murat Turhan'ın kullandığı 28 AAB 485 plakalı otomobille giden ve kendilerinden bir daha haber alınamayan sürücü Murat Turhan ile araçtaki Aykut Tiryaki (24), Nuri Apaydın (38) ve Görkem Özdemir'in (25) de cansız bedenleri araç içinde bulundu. 4 kişinin cansız bedenleri yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından toprak altından çıkartılarak cenaze araçları ile otopsi için Arhavi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alıp olay yerine gelen yakınları gözyaşları döktü. SABAH'a konuşan Görkem Özdemir'in amcası Dinçay Özdemir, "Yeğenim arkadaşlarıyla Batum'a telefon almaya gidiyordu. 2 gündür onlara ulaşamıyorduk" dedi. Murat Turhan'ın bir alışveriş merkezinde çalıştığı, evli ve bir çocuk babası olduğu, Aykut Tiryaki'nin ise oto yıkamacı sahibi olduğu öğrenildi.