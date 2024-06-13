Uludağ'ın güney yamaçlarından başlayarak, Karacabey Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne dökülen 103 kilometre uzunluğundaki Nilüfer Çayı'nda, sanayi tesislerinin yol açtığı kirliliğin toplu balık ölümlerine yol açtığı iddia edildi. Çevre sakinlerinden İlhan Düzen (58), balık ölümlerini görür görmez yetkilileri aradığını söyleyerek, "Her sene burada balık ölümleri oluyor. Bunun sebebi ise Nilüfer Çayı'nın kirliliği. Yetkililerin buna bir an önce çözüm bulmaları gerekiyor" diye konuştu. İhbarla bölgeye gelerek sudan ve balıklardan numune alan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, "Sıcak nedeniyle sudaki oksijenin düşmesi sonucu ölümler olabilir diye düşünüyoruz. Kesin sonuçlar analizle ortaya çıkacak" dedi. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı ise, "Marmara Denizi'nin çevresindeki akarsular atık kanalına dönüştü. Bu yüzden de içinde balık yaşayamaz hale geldi. Bu balıkların neden öldüğü gayet net. Bu hayvanlar zehirleniyor. Çıkarsınız çay boyunca ölçe ölçe gidersiniz, o su kalitesi nerede değişiyorsa, oradaki işletmeden geliyordur bu zehir. Bunu yapmamız lazım. Acilen yetkililerimizin o bölgedeki çay boyunca ölçümler yapması gerekiyor. Nedeninin bulunup, cezalandırılması gerekiyor. Şu anda yoğun tarımsal faaliyet var. İlaçlama faaliyetleri yürütülüyor. Birisi gelip, orada bir şey mi yıkadı, o yüzden mi zehirlendi. Birisi atık mı saldı. Bunu çok hızlı bir şekilde ortaya çıkarmamız lazım. Yoksa gerçekten kamu vicdanı bundan büyük zarar görüyor" diye konuştu.