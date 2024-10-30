İstanbul’daki ölüm geçidinde bir kaza daha: Daha 7 ay önce...

İstanbul Bakırköy'de geçtiğimiz mart ayında üzerine TIR devrilen otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan feci kazanın ardından çarpıcı detaylar çıkmıştı. Rauf Orbay Caddesi Florya istikameti üzerindeki üst geçidin altında daha önce de defalarca TIR devrildi. Her yıl aynı cadde üzerinde dorsesi üst geçide takılan ve devrilerek başka araçları ezen TIR'lara karşı İBB tarafından için hiçbir önlem alınmadı. Sık sık kazalarla gündeme gelen bu üst geçit bölge sakinlerinin tepkisini çekse de kesin çözüm bulunmadığı için en sonunda 4 kişinin canına mal olmuştu.

SABIKALI GEÇİTTE BİR KAZA DAHA

İBB tarafından geçide ilişkin bir önlem alınmaması Bakırköy halkı ve güzergahı kullananların tepkisini çekerken aynı geçitte bir kaza daha meydana geldi. Geçide çarpan tırın gövdesi kupasından ayrıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede adeta facianın eşiğinden dönüldü. Trafiğin de durduğu caddede çalışmalar sürüyor.

ÜNLÜ BASKETBOLCU UCUZ KURTULMUŞTU

Geçitte daha önce 4 kişinin hayatını kaybettiği kazaya karışan TIR'ın 23 Nisan 2019'da da aynı köprüye çarparak devrildiği ortaya çıkmıştı. 4 adet sıfır otomobil de TIR'ın üzerinde üst geçide takılarak perte çıktı. Geçen yıl ise 29 Nisan'da o sezon Anadolu Efes'te oynayan ABD'li basketbolcu Bryant Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine de bir TIR'ın dorsesi devrilmiş, oyuncu yaralı kurtulmuştu. 22 Şubat'ta bir TIR dorsesi üst geçide çarptı. Arkasından gelen kamyonetin sürücüsü ani fren yapınca toplamda 3 araç hasar aldı. Geçen 7 Ekim gecesi Cemil K. idaresindeki TIR üst geçide çarptı. Sürücü ile yanındaki arkadaşı yaralandı. Geçen yıl 19 Ocak'ta Abdulkadir Çolak yönetimindeki TIR devrildi. Şoför yaralandı. Bunlara benzer pek çok kaza polis kayıtlarında yer aldı.