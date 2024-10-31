Ölüm geçidinde bir kaza daha

Bakırköy'de geçtiğimiz mart ayında üzerine TIR devrilen otomobildeki 4 kişinin feci şekilde can verdiği altgeçitte bir TIR kazası daha meydana geldi. Rauf Orbay Caddesi Florya istikametinde bulunan Marmaray üstgeçidinin altında daha önce defalarca TIR kazası yaşandı. Her yıl aynı cadde üzerinde dorsesi üstgeçide takılan ve devrilerek başka araçları ezen TIR'lara karşı İBB tarafından için hiçbir önlem alınmadı. Sık sık kazalarla gündeme gelen bu üstgeçit bölge sakinlerinin tepkisini çekse de kesin çözüm bulunmadığı için en sonunda 4 kişinin canına mal olmuştu. İBB tarafından geçide ilişkin bir önlem alınmaması bölge halkının tepkisini çekerken, aynı geçitte bir kaza daha meydana geldi. Geçide çarpan TIR'ın gövdesi kupasından ayrıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgede adeta facianın eşiğinden dönüldü. Daha önce 4 kişinin hayatını kaybettiği geçitte, bir süre önce 4 adet sıfır km Togg otomobil de TIR'ın üzerinde üstgeçide takılarak perte çıktı. Geçen yıl 29 Nisan'da ise Anadolu Efes'te oynayan ABD'li basketbolcu Bryant Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine debir TIR'ın dorsesi devrilmiş, oyuncu yaralı kurtulmuştu.