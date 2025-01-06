Ölüm kavşağında emniyet kemeri hayat kurtardı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi İstiklal- Kurtpınar mahallesi OSB bölgesindeki kavşakta bir otomobil, savrularak yol dışına uçtu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin yaptığı ve Muratlı'daki (ölüm kavşakları) denen üç kavşaktan biri olan bozuk zeminli kavşakta şarampole savrulan otomobildeki iki genç kızı emniyet kemeri kurtardı. Bozuk zemine sahip kavşakta kontrolü kaybeden 06.CTH.369 plakalı aracın sürücüsü H.K. ve yanındaki arkadaşı H.B.Ü. araçtan yaralı olarak çıkarılıp Muratlı Devlet Hastanesinde müşahade altına alındı. Olay yerine intikal eden polis ve itfaiye olaya müdahale ederken, olay yerine anında gelen Muratlı Cumhuriyet Savcısı kaza hakkında bilgi aldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu dizaynı ve zemini kötü bu kavşaklar, yapıldığı günden beri can almaya ve birçok yaralanmalara sebebiyet vermeye devam ediyor.