Ölüm uykusu: 9 ölü, 27 yaralı

Ağrı Doğubayazıt'tan önceki gün 09.35'te İzmir'e gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü, dün sabah saat 05.00 sularında Ankara-Eskişehir yolu Olukpınar Köyü mevkiinde önce bariyerlere, sonra üstgeçidin beton ayağına çarptı. Yaşanan korkunç kazada otobüs sürücüsü Çetin Karayel'in de aralarında olduğu 9 kişi hayatını kaybederken 27 kişi de yaralandı. Savaş alanına dönen kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken yolun Polatlı istikameti de ulaşıma kapatıldı.Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ise hastanede tedaviye alınan 27 yaralıdan 5'inin durumunun kritik olduğunu açıkladı.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını, bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde 3 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini bildirdi.Ankara Valisi Vasip Şahin, ilk tespitlere göre olay yerinde fren izi olmadığını ve kazanın şoförün uyuması nedeniyle olduğu ihtimali üzerinde durulduğunu aktardı. Sürücünün kalp krizi geçirmiş olabileceği de değerlendiriliyor.Kaza sırasında otobüsün arkasında seyreden otomobilin sürücüsü Murat Türkoğlu, Polatlı'ya gittiklerini belirterek, "Otobüs biraz hızlıydı, buraya 3-4 kilometre kala yalpalamaya başladı, sonra köprüye çarptı. Otobüsten fırlayan parçalar aracımıza isabet etti. Arkadan selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı" diye konuştu.Otobüsün iki şoförü olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı.Otobüsün yolcu listesinde bulunan Faruk Kaya'nın (18), Ağrı'dan yola çıkan otobüsün arıza yaptığını öğrenince biletini iptal ettiği ortaya çıktı. Başka bir otobüsle Manisa'ya giden Kaya, kaza haberini yoldayken aldığını söyledi. DHASABAH