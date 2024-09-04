‘Ölüm villaları’ davasında bir şüpheliye tutuklama kararı

İstanbul'da CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonu yapıldı. Temelsiz 144 villadan oluşan 8.5 milyar lira değerindeki lüks siteye rüşvet karşılığı ruhsat verdiği belirlenen CHP'li belediye hakkında soruşturma tamamlanmış, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan fezleke Bakırköy Başsavcılığı'na yollanmıştı. Aralarında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, Belediye eski İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Abdurrehim Çakır'ın ile Gül İnşaatın sahibi Ali Gül'ün de olduğu 23 şüpheli hakkında 5 ayrı suçtan dava açılmıştı.

FORE KAZIKLAR BULUNAMADI

Davanın ilk duruşması bugün Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Olay mahallinde yapılmış keşifler ve bilirkişi raporları kapsamında MASAK rapor içeriği değerlendirildiğinde villalar üzerindeki zemin etüdü ve zemin iyileştirmede uygunsuzluk, düşey enjeksiyon zemin iyileştırme yapılması gereken villalardan bazılarında gözlem kazısı yapıldığında enjeksiyon imalatı yapılmadığı tespit edildi. Bazı villalarda fore kazık olması gereken yerde, fore kazık bulunmadığı ve villalarda zemini gevşek olanlar hakkında iyileştirme ön görülmediği de belirtildi. Ruhsat onayları yapılmadan fiilen inşaatlara başlandığı ve yapı ruhsat belgeleri içeriği ve proje onayları içeriğine bakıldığında bu hususların yeniden bilirkişi incelemelerini de gerektirebileceği öngörüldü.

BİR SANIK HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanıklar savunmalarını yaptı, müşteki ve mağdurlar da beyanlarda bulundu. Sanıklar savunmaları ile birlikte beraatlerini ve aynı zamanda adli kontrol kararlarının kaldırılmasını talep etti. Sanıklardan daha önce hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanan S.K.'nın üzerine atılı suçun niteliği, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut olguların bulunması, daha önce verilen tahliye kararı sonrası öngörülen adli kontrol tedbirlerine uymaması sonucu hakkında yakalama emri çıkartılmasına sebebiyet vermiş olması ve kaçma şüphesinin de devam ettiğinden tutuklanmasına karar verildi. Davaya ilişkin ikinci duruşma yarın görülecek.