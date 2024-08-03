Ölümcül virüs paniği komşuda 6 kişi hayatını kaybetti

İLK olarak 1937 yılında Uganda'nın Batı Nil Bölgesi'nde görülen Batı Nil virüsü günümüzün de kabusu... Birçok ülkede görülen virüs nedeniyle ölümler artıyor. Son olarak Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) tarafından yapılan açıklamada, 2024 yılında virüsün, ülkenin farklı noktalarında 6 kişinin ölümüne neden olduğu ifade edildi. Açıklamada, bu ölümlerden 5'inin son bir haftada kaydedildiği belirtildi. Uzmanlar, sivrisineklere karşı kişisel korunmanın önemini vurgulayarak virüsün özellikle Kardiça, Larissa, Trikala, İmathia, Selanik ve Pela'da tespit edildiğine dikkati çekti. Batı Nil virüsü vakalarının iklim değişikliği nedeniyle bu yıl daha erken görülmeye başlandığı belirtiliyor. Sivrisinekler yoluyla yayılan Batı Nil virüsünün, ilk kez 1937'de Uganda'da Batı Nil bölgesinde görülen ve ölüme yol açabilen bir hastalık olduğu biliniyor. Virüsün, özellikle yaşlı ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için daha riskli olduğu ifade ediliyor.