Ölümler durmayınca evler boşaltıldı

Beykoz
'da, 2005 yılında tünel ve yol projesinin hizmete açılmasının ardından aşırı hız ve kontrolsüz kullanım nedeniyle kazalar meydana geldi.
Kavacık'tan Beykoz'un köylerine ulaşımı sağlayan yokuşun bitmesiyle birlikte virajlı şekilde sola dönüş veren yolda her türlü uyarı işaretlerine rağmen kazalar engellenemedi. Yokuş aşağı inen yolda, yere uyarı için hız sınırlaması işaretleri de konuldu. Ancak hava karardığında işaretleri fark edemeyen sürücüler aniden karşılarına çıkan kavşağı görünce direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Market, fırın ve konutların yer aldığı alana fırlayan araçlar nedeniyle birkaç kez can kaybı yaşandı. Kazaların bir türlü bitmemesi üzerine, kavşağın yanındaki market, fırın ve ev tahliye edildi. Kavşağa bitişik alandaki bina ve market yıkılarak tamamen temizlendi. Böylece alanın boşaltılmasının ardından devam eden kazalarda ölüm riski azaltıldı.