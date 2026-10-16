Haberler Yaşam Haberleri Olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok BUDO seferi iptal edildi
Giriş Tarihi: 16.10.2026 22:12

Olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok BUDO seferi iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) yarın yapılması planlanan 12 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DHA
Olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok BUDO seferi iptal edildi
  • ABONE OL

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), 11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas), 13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), 16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 16.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 19.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#İSTANBUL #BURSA #MUDANYA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok BUDO seferi iptal edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA