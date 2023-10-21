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Giriş Tarihi: 22.10.2023

Ölümü riske alıp 172 kiloda anne oldu

Ölümü riske alıp 172 kiloda anne oldu
Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan bir çocuk annesi Felsefe Öğretmeni Özlem Güven Yıldız, 34 yaşında, 156 kilo ağırlığındayken sürpriz bir şekilde ikinci bebeğine hamile olduğunu öğrendi. Doktorlar Yıldız'a, "Hayatınla kumar oynuyorsun, elinde bir bomba taşıyorsun her an patlamaya hazır" sözleriyle gebeliğin sonlandırılmasını önerdi.



İkinci bebeğini kucağına almayı çok isteyen Yıldız, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Selahattin Kumru'ya başvurdu. Tüm risklere rağmen Kumru ve ekibi tarafından yönetilen hamilelik sürecinde Özlem Güven Yıldız, 172 kiloya ulaşmasına rağmen sağlıklı şekilde sezaryenle 3 kilo 540 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi. 10 gün yenidoğan yoğun bakım sürecinin ardından bebeğiyle sağlıklı şekilde taburcu olan oldu. Yıldız, mutluluğunu süreci başarıyla yöneten doktoru ile de paylaştı. İHA

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Ölümü riske alıp 172 kiloda anne oldu
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