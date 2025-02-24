Ölümü yendi, bir fıstığa yenildi

ARKADAŞININ İKRAM ETTİĞİ FISTIK ÖLDÜRDÜ

Fizik tedaviye devam eden 46 yaşındaki Özer Akyüz, geçen ay destekle de olsa yürümeye ve konuşmaya başladı. Yakınlarının "Ölümü yenen adam" adını verdiği Akyüz'ün tedavisi özel bir bakım merkezinde devam etti. Önceki gün oda arkadaşının ikram ettiği fıstığı yiyen Akyüz, aniden yere yığıldı. Nefes borusunu kaçan fıstık nedeniyle fenalaşan Akyüz, apar topar Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akyüz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.