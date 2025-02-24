Ölümü yendi, bir fıstığa yenildi

Çanakkale'de yaşayan Mutlu Şahin, 2015'te yağış nedeniyle kontrolünü kaybettiği otomobiliyle önce beton direğe çarptı. Ardından takla atan otomobil uçuruma yuvarlandı. Çetin olay yerinde hayatını kaybederken, araçta sıkışarak ağır yaralanan motosiklet tamircisi arkadaşı Özer Akyüz, güçlükle çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin, kalp masajıyla duran kalbini yeniden çalıştırdıkları Özer, hastaneye kaldırıldı. Nefes borusunda oluşan darlık nedeniyle boğazı delinen, tüm vücudu kırık olan ve beyin travması geçiren Akyüz, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ancak bitkisel hayata girdi.
FELÇ KALDI, YILMADI, 10 YIL SONRA YENİDEN AYAĞA KALKTI
Herkes ümidi kesmişken, 3 ay sonra yeniden gözlerini açtı. Risk alınarak helikopterle İstanbul'a özel bir üniversite hastanesine sevk edilen Akyüz, 6 ay yoğun bakımda tedavi gördü. Yıllar süren tedavi ve sayısız operasyonun ardından konuşamayan ve felç kalan Akyüz, tekerlekli sandalyede hayatını devam ettirmeye başladı. Ağabeyinin de desteğiyle mücadeleyi hiç bırakmayan Akyüz, Afyonkarahisar, Antalya, İstanbul ve Denizli'de gördüğü fizik tedavilerin ardından 10 yıl sonra ilk kez parmağını kıpırdatmayı başardı.
ARKADAŞININ İKRAM ETTİĞİ FISTIK ÖLDÜRDÜ
Fizik tedaviye devam eden 46 yaşındaki Özer Akyüz, geçen ay destekle de olsa yürümeye ve konuşmaya başladı. Yakınlarının "Ölümü yenen adam" adını verdiği Akyüz'ün tedavisi özel bir bakım merkezinde devam etti. Önceki gün oda arkadaşının ikram ettiği fıstığı yiyen Akyüz, aniden yere yığıldı. Nefes borusunu kaçan fıstık nedeniyle fenalaşan Akyüz, apar topar Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akyüz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.