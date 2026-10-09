Olympiacos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Anadolu Efes EuroLeague maçı

EuroLeague sahnesinde heyecan 4. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Sezona 3 maçta 1 galibiyetle başlayan temsilcimiz lacivert-beyazlılar, Yunanistan deplasmanında zorlu rakibini mağlup ederek yükselişe geçmeyi hedefliyor. Atina'daki SUNEL Arena'da oynanacak bu dev karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar, yayın detaylarını yakından takip ediyor.
Turkish Airlines EuroLeague 4. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Yunanistan temsilcisi Olympiacos ile kozlarını paylaşıyor. Müsabaka, 9 Ekim Cuma günü Türkiye saati ile 21.15'te başlayacak. Dev karşılaşmaAtina'da yer alan SUNEL Arena ev sahipliğinde gerçekleşecek.
EuroLeague sezona parkede istediği başlangıcı yapamayan Anadolu Efes, geride kalan 3 haftada 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Yunan deplasmanında taraftar baskısına rağmen kazanmak isteyen temsilcimiz, savunma direncini artırarak zorlu rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.