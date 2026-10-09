Olympiacos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Anadolu Efes EuroLeague maçı

EuroLeague sahnesinde heyecan 4. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Sezona 3 maçta 1 galibiyetle başlayan temsilcimiz lacivert-beyazlılar, Yunanistan deplasmanında zorlu rakibini mağlup ederek yükselişe geçmeyi hedefliyor. Atina'daki SUNEL Arena'da oynanacak bu dev karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar, yayın detaylarını yakından takip ediyor.