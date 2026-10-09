Haberler Yaşam Haberleri Olympiacos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Anadolu Efes EuroLeague maçı
Giriş Tarihi: 09.10.2026 07:46

Olympiacos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Anadolu Efes EuroLeague maçı

Avrupa Ligi’nin 4. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Yunan ekibi Olympiacos’a konuk oluyor. Basketbolseverlerin merakla beklediği kritik dev randevunun yayın saati ve canlı yayın kanalı belli oldu. Olympiacos Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusunun cevabı ve karşılaşmaya dair tüm detaylar yayında.

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Olympiacos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Anadolu Efes EuroLeague maçı
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EuroLeague sahnesinde heyecan 4. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Sezona 3 maçta 1 galibiyetle başlayan temsilcimiz lacivert-beyazlılar, Yunanistan deplasmanında zorlu rakibini mağlup ederek yükselişe geçmeyi hedefliyor. Atina'daki SUNEL Arena'da oynanacak bu dev karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar, yayın detaylarını yakından takip ediyor.

OLYMPİACOS - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Turkish Airlines EuroLeague 4. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Yunanistan temsilcisi Olympiacos ile kozlarını paylaşıyor. Müsabaka, 9 Ekim Cuma günü Türkiye saati ile 21.15'te başlayacak. Dev karşılaşmaAtina'da yer alan SUNEL Arena ev sahipliğinde gerçekleşecek.

OLYMPİACOS - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Basketbol tutkunlarının heyecanla beklediği mücadele, Türkiye'de spor yayıncılığının adresi S Sport ekranlarından naklen ve canlı olarak yayınlanacak.

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ANADOLU EFES'TE HEDEF DEPLASMANDA İKİNCİ GALİBİYET

EuroLeague sezona parkede istediği başlangıcı yapamayan Anadolu Efes, geride kalan 3 haftada 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Yunan deplasmanında taraftar baskısına rağmen kazanmak isteyen temsilcimiz, savunma direncini artırarak zorlu rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Olympiacos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Anadolu Efes EuroLeague maçı
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