Ömer 52. Yeni bölüm fragmanı gündemde! Star TV ile Ömer fragmanı yayınlandı mı?

Ömer 52. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Reşat ile Nurhayat arasında bir şeyler olduğundan şüphelenen Çiçek, kaygılarında haklı olduğu gerçeğiyle yüzleşir. Gergin olan Reşat ise Ömer'i artık Gamze'den uzak durması ve yeni bir yola girmesi konusunda uyarır. Yaşananlar sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler Star TV fragman ekranı üzerinde sorgulamalara başladı. Peki; Ömer yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?