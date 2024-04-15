Ömer 52. Yeni bölüm fragmanı gündemde! Star TV ile Ömer fragmanı yayınlandı mı?

Ömer 52. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Reşat ile Nurhayat arasında bir şeyler olduğundan şüphelenen Çiçek, kaygılarında haklı olduğu gerçeğiyle yüzleşir. Gergin olan Reşat ise Ömer'i artık Gamze'den uzak durması ve yeni bir yola girmesi konusunda uyarır. Yaşananlar sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler Star TV fragman ekranı üzerinde sorgulamalara başladı. Peki; Ömer yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
ÖMER 51. BÖLÜM İZLE
Star TV ekranlarında yayınlanan OGM Pictures imzalı Ömer dizisi, 51. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.
15 Nisan 2024 Pazartesi akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.
https://www.startv.com.tr/dizi/omer/bolumler
ÖMER SON BÖLÜM ÖZETİ
Rahmi'nin Fatma'ya evlilik teklifi etmesi herkesi şaşırtırken, annesini bu evlilikten döndürmek isteyen Nuran, dayısı Yılmaz'a haber vererek dengeleri değiştirecek bir hamle yapar.
Fakat Yılmaz'ın gelişi durumu içinden çıkılması daha da zor bir hale getirir.
Reşat ile Nurhayat arasında bir şeyler olduğundan şüphelenen Çiçek, kaygılarında haklı olduğu gerçeğiyle yüzleşir. İçinde olduğu durum nedeniyle gergin olan Reşat, Ömer'i artık Gamze'den uzak durması ve yeni bir yola girmesi konusunda uyarır.
Nisa ise mektupları yazan gizli aşığı ile nihayet karşı karşıya gelir.
Boşanmanın kıyısında olan Gamze ve Ömer, gururları yüzünden birbirlerine olan sevgilerini bir türlü söyleyemezler. Fakat Fatma ve Rahmi arasındaki meseleyi çözmeye çalışmak, ikilinin yeniden yakınlaşmasına yardım eder.
Ancak yaşanan sürpriz bir gelişme, onları Yılmaz'ın karşısında epey zor bir durumda bırakır.