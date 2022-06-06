Ömerli Barajı Yüzmeye Açık Mı? Ömerli Barajı’nda Yüzülür Mü, Balık Avı Yasak Mı?

Bunaltıcı sıcaklardan kurtulmak isteyen, serinlerken bir de balık tutayım diyenlerin gözdesi haline gelen Ömerli Barajı İstanbul'dadır. Anadolu Yakası'nda kurulan ve şehrin büyük su kaynaklarından biri olan baraj 1972 yılından beri hizmet veriyor. Çekmeköy ilçesinde yer alan ve özellikle de kampçıların radarına giren baraj aynı zamanda Esenceli Köyü'ne de oldukça yakın. Anadolu Yakası'nın su ihtiyacını tek başına karşılayan baraj beraberinde pek çok soruyu da getiriyor. Civar halkın balık ve yüzme için de sıkça uğradığı Ömerli Barajı hakkında merak edilen tüm detaylara içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

Ömerli Barajı Yüzmeye Açık mı?

Doğayla iç içe olan Ömerli Barajı özellikle hafta sonu kaçamağı yapmak isteyenlere özel bir seçenek sunuyor. Şehrin gürültüsünden uzakta kafa dinlemek isteyen pek çok İstanbullu son yıllarda günübirlik ya da hafta sonunu tamamen bu baraj çevresinde geçiriyor. Çekmeköy ilçesine bağlı olan baraja civar ilçelerde rağbet olduğu gibi kamp aşıkları da tercih edebiliyor.

Her ne kadar pek çok kişi Ömerli Barajı'nda yüzülür mü diye düşünse de bahar aylarından itibaren halk yüzme ve avlanma için baraja akın edebiliyor. Genel olarak barajlarda yüzmek çok önerilen bir durum olmasa da bu konuda herhangi bir yasak bulunmuyor. Fazla derinlere ulaşmadan sadece serinlemek amacıyla halk Ömerli Barajı'nda yüzüyor. Baraj yakınlarında kamp alanlarının bulunması da elbette bu durumu tetikleyen etkenlerdendir.

Ömerli Barajı'nda Balık Avı Yasak mı?

Sakin ve huzurlu bir hafta sonu geçirmek isteyenlere hitap eden Ömerli Barajı vatandaşların balık avı için de tercih ettiği rotalar arasında yer alıyor. Lakin burada bahsedilen avlanma elbette Tarım ve Orman Bakanlığı'nın belirlediği kriterler göz önüne alınarak yapılabiliyor.

Özellikle de balıkların üreme ve çoğalma dönemlerinden ciddi yaptırımları olan yasaklar koyan bakanlık vatandaşları bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyor. 2021 – 2022 dönemi için 15 Nisan 2022'de başlayan balık avı yasağı henüz sona ermedi. Akdeniz dışındaki denizlerde 1 Eylül 2022, Akdeniz'de de 15 Eylül 2022'de yeniden avlanma serbest olacak. Fakat bu yasaklar ticari amaçlarla gerçekleştirilen büyük balık avlarını kapsıyor. Hobi olarak balık avı tercih edenler Ömerli Barajı'nda avlanabiliyorlar. Yine bu avlanmalarda da Tarım ve Orman Bakanlığı'nın belirlediği koşulları kapsıyor.

Örneğin bir kişi hobi olarak avlanmak istiyorsa kullanabileceği olta en fazla 6 iğneli olabilir ve amatör olarak bu faaliyeti yürütebilir. Bunun dışında büyük kazançlar için yürütülen ticari balık avlanma faaliyetleri ciddi maddi yaptırımlarla cezalandırılıyor. Yine de bakanlığı denizlerde ve iç sularda amatör amaçlı su ürünleri avcılığı üzerine hazırladığı sirküleri incelemekte fayda var.