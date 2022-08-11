Haberler Yaşam Haberleri DGS puanına ÖBP ekleniyor mu? Ön lisans başarı puanı hesaplama nasıl yapılır, nedir, DGS puanına eklenir mi?
Giriş Tarihi: 11.8.2022 14:44 Son Güncelleme: 11.8.2022 14:45

DGS puanına ÖBP ekleniyor mu? Ön lisans başarı puanı hesaplama nasıl yapılır, nedir, DGS puanına eklenir mi?

DGS sonuçları son dakika açıklandı. ÖSYM AİS sistemi ile kontrol edilen sonuçların ardından sıra tercih adımında olacak. Tercih öncesinde puanlarını analiz eden öğrenciler “DGS puanına ÖBP ekleniyor mu” sorusuna yanıt arıyor. Dikey Geçiş Sınavı DGS tercihleri için etkili olan önlisans başarı puanı hesaplama yöntemleriyle sorgulanıyor. Peki, Önlisans başarı puanı nedir, DGS puanına eklenir mi? İşte cevaplar…

DGS puanına ÖBP ekleniyor mu? Ön lisans başarı puanı hesaplama nasıl yapılır, nedir, DGS puanına eklenir mi?

DGS puanına önlisans başarı puanı eklenir mi sorusu sonuçların ardından gündemdeki yerini aldı. DGS tercihleri için gün sayan aday öğrenciler taban puanları ve başarı sıralamalarının yanı sıra önlisans başarı puanı hesaplama işlemlerini de araştırıyor. Peki, önlisans başarı puanı nedir, nasıl hesaplanır? DGS puanına ÖBP eklenir mi? İşte yanıtlar...

ÖN LİSANS BAŞARI PUANI NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı'na başvuran her adaya özel olarak bitirme yılı ve diploma notu kapsamında bir Önlisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanır. Mezun olmaya adaylar için kullanılan bu puan 100'lük sistemde değerlendirilir.

DGS PUANINA ÖBP EKLENİR Mİ?

Dikey Geçiş Sınavı Puanına Önlisans başarı puanı ÖBP eklenir. Puan hesaplamasının ögeleri Matematik net, Türkçe net, taban puan ve ÖBP'dir.

ÖN LİSANS BAŞARI PUANI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır. 50'nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır.

ÖBP Hesaplaması (Örnek):

Mezuniyet notu 3.80

3.80 x 25 = 95 (4'lük sistemi 100 'lük sisteme dönüştürme)

95 x 0.8 = 76 ÖBP

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DGS puanına ÖBP ekleniyor mu? Ön lisans başarı puanı hesaplama nasıl yapılır, nedir, DGS puanına eklenir mi?
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