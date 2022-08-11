DGS puanına ÖBP ekleniyor mu? Ön lisans başarı puanı hesaplama nasıl yapılır, nedir, DGS puanına eklenir mi?

DGS PUANINA ÖBP EKLENİR Mİ?

Dikey Geçiş Sınavı Puanına Önlisans başarı puanı ÖBP eklenir. Puan hesaplamasının ögeleri Matematik net, Türkçe net, taban puan ve ÖBP'dir.

ÖN LİSANS BAŞARI PUANI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır. 50'nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır.

ÖBP Hesaplaması (Örnek):

Mezuniyet notu 3.80

3.80 x 25 = 95 (4'lük sistemi 100 'lük sisteme dönüştürme)

95 x 0.8 = 76 ÖBP