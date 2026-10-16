Haberler Yaşam Haberleri On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango online ile 16 Ekim 2026 On Numara çekilişi
Giriş Tarihi: 16.10.2026 20:05 Son Güncelleme: 16.10.2026 20:08

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango online ile 16 Ekim 2026 On Numara çekilişi

16 Ekim 2026 On Numara çekilişi, şans oyunu takipçileri tarafından yakından izleniyor. Milli Piyango Online üzerinden sonuçları kontrol etmek isteyen vatandaşlar, çekilişte belirlenen numaraları ve kazananlara ilişkin bilgileri araştırıyor. Çekiliş sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kuponlarını kontrol edecek oyuncuların gözü kazanan numaralara çevrildi.

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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango online ile 16 Ekim 2026 On Numara çekilişi
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16 Ekim 2026 tarihli çekilişin sonuçları henüz açıklanmadı. On Numara çekilişleri pazartesi ve cuma günleri yapılıyor; sonuçlar resmi kanaldan kontrol edilebilir.

ON NUMARA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

Çekiliş tamamlandıktan hemen sonra tüm kazanan kombinasyonlar ve bilet sorgulama işlemleri Milli Piyango Online resmi internet adresi (millipiyangoonline.com) üzerinden erişime açılacak.

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

NE KADAR KAZANABİLİRSİNİZ?

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango online ile 16 Ekim 2026 On Numara çekilişi
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