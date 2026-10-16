On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango online ile 16 Ekim 2026 On Numara çekilişi

16 Ekim 2026 tarihli çekilişin sonuçları henüz açıklanmadı. On Numara çekilişleri pazartesi ve cuma günleri yapılıyor; sonuçlar resmi kanaldan kontrol edilebilir.
Çekiliş tamamlandıktan hemen sonra tüm kazanan kombinasyonlar ve bilet sorgulama işlemleri Milli Piyango Online resmi internet adresi (millipiyangoonline.com) üzerinden erişime açılacak.
On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.