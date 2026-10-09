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Giriş Tarihi: 09.10.2026 19:44

On Numara sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 9 Ekim On Numara sonuçları sorgulama

9 Ekim 2026 Cuma günü gerçekleştirilen On Numara çekilişinin ardından gözler kazandıran numaralara çevrildi. Sonuçlar Milli Piyango Online üzerinden yayımlandı. Katılımcılar, sorgulama ekranından kuponlarını kontrol ederek ikramiye durumlarını öğrenebilecek.

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On Numara sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 9 Ekim On Numara sonuçları sorgulama
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On Numara sonuçları, 9 Ekim 2026 Cuma günü yapılan çekilişin ardından belli oldu. Kazanan numaralar Milli Piyango Online platformunda yayımlandı. Katılımcılar, resmi sonuç sorgulama ekranından kupon numaralarını kontrol ederek ikramiye durumlarını öğrenebiliyor.

9 EKİM ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Piyango Online ekranı üzerinden belli olan çekilişte işte sonuçlar:

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİNİZ?

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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