Haberler Yaşam Haberleri On numara sonuçları sorgulama: 5 Ekim Pazartesi Milli Piyango Online On Numara sonuçları!
Giriş Tarihi: 5.10.2026 19:43

On numara sonuçları sorgulama: 5 Ekim Pazartesi Milli Piyango Online On Numara sonuçları!

5 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçları belli oldu. Haftanın kazandıran numaraları çekilişin ardından açıklandı. Kupon sahipleri, Milli Piyango Online’ın resmi kanalları üzerinden sonuçları kontrol ederek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını sorgulayabiliyor.

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On numara sonuçları sorgulama: 5 Ekim Pazartesi Milli Piyango Online On Numara sonuçları!
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5 Ekim Pazartesi günü düzenlenen On Numara çekilişinin sonuçları açıklandı. Çekilişte çıkan şanslı numaralar Milli Piyango Online üzerinden yayımlanırken, kupon sahipleri sonuç sorgulama ekranından kazanan numaraları inceleyebiliyor. Oyuncular aynı ekran üzerinden kuponlarına ikramiye isabet edip etmediğini de öğrenebiliyor.

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANIYOR!

5 Ekim 2026 On Numara çekiliş sonucu bekleniyor. Açıklandığında yer vereceğiz.

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA SONUÇLARI CANLI İZLEME EKRANI

ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİNİZ?

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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