Önce 6 yaşındaki Eylül ve Yusuf ardından 11 yaşındaki Hamza! Çocuklarda kalp krizi alarm veriyor: O belirtilere dikkat edin!

TELEFON VE TABLET BAŞINDA GEÇİRİLEN SAATLER DE RİSK OLUŞTURUYOR

Çocukların kalp sağlığını tehdit eden unsurlar yalnızca genetik faktörlerle sınırlı değil. Geçmişte park ve bahçelerde hareketli oyunlar oynayan çocukların günümüzde daha fazla zamanını telefon ve tablet başında geçirmesi, fiziksel hareketsizlik sorununu da beraberinde getiriyor.

Buna sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve paketli gıdaların sık tüketimi eklendiğinde kalp ve damar sağlığı açısından riskler artabiliyor.

Prof. Dr. Fatih Mehmet Uçar, çocuklarda beslenme alışkanlıklarının bozulduğuna ve hareketsizliğin yaygınlaştığına dikkat çekerek bu iki unsurun kalp sağlığını olumsuz etkilediğini ifade etti.