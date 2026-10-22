Önce 6 yaşındaki Eylül ve Yusuf ardından 11 yaşındaki Hamza! Çocuklarda kalp krizi alarm veriyor: O belirtilere dikkat edin!

Kalp sağlığı denildiğinde akla ilk olarak yetişkinler gelse de çocuklar da ciddi kalp rahatsızlıklarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Son dönemde çocukların hayatını kaybetmesiyle gündeme gelen vakalar, erken teşhis ve düzenli kontrollerin önemini bir kez daha ortaya koydu. Uzmanlar, anne babaları çocuklarının kalp sağlığını ihmal etmemeleri konusunda uyardı.
ÇOCUKLARDA KALP KAYNAKLI ÖLÜMLER ALARM VERDİ
6 yaşındaki Eylül ve Yusuf'un ardından 11 yaşındaki Hamza'dan gelen acı haber, çocuklarda kalp sağlığı konusundaki endişeleri artırdı. Çocukluk çağında, özellikle okul döneminde yaşanan kalp krizleri ve kalbe bağlı ölümlerin daha dramatik sonuçlar doğurduğunu belirten Prof. Dr. Fatih Mehmet Uçar, bu vakaların sayısında artış gözlemlediklerini ifade etti.
Ailelerin çocuklarına ciddi hastalıkları yakıştırmakta zorlandığını belirten uzmanlar, herhangi bir şikâyet ortaya çıkmadan önce risk faktörlerinin değerlendirilmesinin önemine dikkat çekiyor.
AİLESİNDE KALP HASTALIĞI OLANLAR DİKKAT!
ATV'nin haberine göre çocuklarda kalp hastalıkları açısından aile öyküsü önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. Özellikle erken yaşta kalp krizi geçiren aile bireylerinin bulunması, ailesel kolesterol yüksekliği ve genetik hastalıklar, çocukların kalp sağlığının değerlendirilmesini gerektirebiliyor.
Prof. Dr. Fatih Mehmet Uçar, bu risk faktörlerini taşıyan çocukların erken dönemde kardiyoloji muayenesinden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.
Uzmanlar ayrıca çocuklarda kolesterol taramasının önemine işaret ediyor. Kalıtsal kolesterol yüksekliğinin erken fark edilmesi ve gerekli tedavinin zamanında başlanması, ilerleyen yaşlarda ortaya çıkabilecek kalp ve damar sorunlarının önlenmesine yardımcı olabiliyor.
ÇOCUKLUKTA BAŞLAYAN KOLESTEROL DAMARLARI TEHDİT EDİYOR
Kolesterol yüksekliği, çocukluk döneminde belirti vermeden ilerleyebiliyor. Gerekli önlemler alınmadığında damar duvarlarında plak birikimi başlayabiliyor. Bu durum, ilerleyen yıllarda kalp ve damar hastalıkları açısından ciddi risk oluşturabiliyor.
Prof. Dr. Fatih Mehmet Uçar, özellikle ailesinde kalp hastalığı öyküsü bulunan çocukların kolesterol açısından değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulması halinde tedaviye erken başlanması gerektiğini belirtti. Uzmanlara göre erken teşhis, kalp sağlığını korumada önemli bir rol oynuyor.
TELEFON VE TABLET BAŞINDA GEÇİRİLEN SAATLER DE RİSK OLUŞTURUYOR
Çocukların kalp sağlığını tehdit eden unsurlar yalnızca genetik faktörlerle sınırlı değil. Geçmişte park ve bahçelerde hareketli oyunlar oynayan çocukların günümüzde daha fazla zamanını telefon ve tablet başında geçirmesi, fiziksel hareketsizlik sorununu da beraberinde getiriyor.
Buna sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve paketli gıdaların sık tüketimi eklendiğinde kalp ve damar sağlığı açısından riskler artabiliyor.
Prof. Dr. Fatih Mehmet Uçar, çocuklarda beslenme alışkanlıklarının bozulduğuna ve hareketsizliğin yaygınlaştığına dikkat çekerek bu iki unsurun kalp sağlığını olumsuz etkilediğini ifade etti.
ÇOCUKLARDA KALP KRİZİ BELİRTİLERİ NELER?
Uzmanlar, çocukların dile getirdiği şikâyetlerin hafife alınmaması gerektiğini belirtiyor. Özellikle erken başlayan nefes darlığı, göğüste baskı hissi, göğüs ağrısı, çarpıntı ve ritim bozukluğu gibi belirtiler değerlendirilmesi gereken işaretler arasında bulunuyor.
Çocukların yaşadıkları sorunları yalnızca yorgunluk veya büyüme süreciyle ilişkilendirmek, gerekli değerlendirmenin gecikmesine neden olabiliyor. Bu nedenle şikâyetlerin tekrarlaması ya da efor sırasında ortaya çıkması durumunda tıbbi değerlendirme önem taşıyor.
Uzmanlar, özellikle ailesinde kalp hastalığı bulunan çocukların kontrollerinin aksatılmaması, dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin desteklenmesi gerektiğini vurguluyor. Çocuklarda kalp sağlığını korumak için riskleri erken fark etmek ve gerekli durumlarda uzman desteğine başvurmak hayati önem taşıyor.