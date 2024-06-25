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Giriş Tarihi: 25.6.2024 20:32 Son Güncelleme: 25.6.2024 21:23

Önce ağabeyini sonra kendi kendini bıçakladı

Bursa'da meydana gelen olayda bir kişi önce ağabeyini bıçakladı daha sonra balkona çıkan şahıs burada da kendisini bıçakla yaraladı.

Remzi YILMAZ
Önce ağabeyini sonra kendi kendini bıçakladı

Bursa'nın Gemlik ilçesi Orhangazi caddesi üzerinde meydana gelen olayda T.P. isimli genç önce evde tartıştığı abisini sırtından bıçakladı. Daha sonra eve kendisini eve kilitleyerek balkonda harakiri yaparak ağır yaralandı.

Polis ekiplerinin müdahalesi ve itfaiyenin de desteği ile eve giren ve yaralı genci kontrol altına alan ekipler, 112 acil ambulansı ile Gemlik Devlet Hastanesine kaldırdılar.

Gencin sırtından yaraladığı abisinin ve kendisinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla alakalı soruşturma başlattı.

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Önce ağabeyini sonra kendi kendini bıçakladı
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