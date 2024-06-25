Önce ağabeyini sonra kendi kendini bıçakladı

Bursa'nın Gemlik ilçesi Orhangazi caddesi üzerinde meydana gelen olayda T.P. isimli genç önce evde tartıştığı abisini sırtından bıçakladı. Daha sonra eve kendisini eve kilitleyerek balkonda harakiri yaparak ağır yaralandı.

Polis ekiplerinin müdahalesi ve itfaiyenin de desteği ile eve giren ve yaralı genci kontrol altına alan ekipler, 112 acil ambulansı ile Gemlik Devlet Hastanesine kaldırdılar.

Gencin sırtından yaraladığı abisinin ve kendisinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla alakalı soruşturma başlattı.