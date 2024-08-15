Önce bıçakladı sonra polisi aradı! Çetinkaya çiftinden geriye açtıkları ortak hesapları kaldı

Bağcılar Yıldıztepe Mahallesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Polisi arayan bir kişi yaralama ihbarında bulundu. Olay yerine giden Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini karşılayan İsa Çetinkaya kapıyı açıp eşi Kıymet Çetinkaya'yı boğazından ve karnından bıçakladığını söyledi. Şüpheli olay yerinde gözaltına alınırken sağlık ekipleri yaralı kadını Bağcılar Devlet Hastanesi'ne götürdü.

ALDATTIĞINDAN ŞÜPHELENİYORDUM

Hastaneye kaldırılan Kıymet Çetinkaya (29) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli koca İsa Çetinkaya (33) emniyette verdiği ilk ifadesinde; 8 aydır evli olduklarını ve eşinin kendisini aldattığında şüphelendiğini bu sebeple aralarında tartışma çıktığını, eşinin kendisine saldırdığını ve olayın gerçekleştiğini söylediği öne sürüldü.

2 BIÇAK MUHAFAZAYA ALINDI

Yapılan incelemelerde evde 2 adet bıçak bulundu ve muhafaza altına alındı. Fatih'te bir otelde resepsiyon olarak görev yapan şüphelinin ve eşinin herhangi bir akıl sağlığı sorununun bulunmadığı tespit edildi. İkili arasında daha önceden herhangi bir aile içi kaydı ve uzaklaştırma taleplerinin olmadığı belirlendi.

GERİYE ORTAK HESAPLARI KALDI

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli koca çıkarıldığı mahkemece kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çiftten geriye kısa bir süre önce açtıkları ortak sosyal medya hesapları kaldı.

Kıymet Çetinkaya'nın cenazesi memleketi Mardin Sürgücü'de toprağa verileceği öğrenildi.