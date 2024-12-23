Önce darp edildi, ardından vuruldu, yetmedi kolundaki bilezikler çalındı!

Yardım istediği yakınları tarafından Feke Devlet Hastanesi'ne götürülen Kızıloluk, buradaki ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne, oradan da ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Kızıloluk'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.