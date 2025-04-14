Önce eşini bıçakladı ardından taksi durağını aradı! "Bıçağın üzerine düştü yardım edin"

Olay, 6 Nisan Pazar günü saat 21.30 sıralarında Karlıktepe Mahallesi'nde binanın 3'ncü katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir anlaşmazlık yaşayan Özbekistan uyruklu Shoksana T. ile 4 senedir evli oldukları öğrenilen Emre Erim çifti arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Öfkelenen Shoksana T., mutfaktan aldığı bıçakla eşi Emre Erim'i kalbinden bıçaklayarak yaraladı. Erim, kanlar içinde yere yığıldı.

BIÇAĞIN ÜZERİNE DÜŞTÜ YARDIM EDİN

Eşini bıçakla yaralayan 2 çocuk annesi kadın taksi durağını aradığı ve 'Eşim bıçağın üzerine düştü, hastaneye gitmesi gerekiyor' diyerek araç istediği öğrenildi. Adrese gelen taksi şoförü hasta olduğunu düşündüğü yolcuya yardım etmek için yukarı çıktığında ise kanlar içinde yatan Emre Erim ile karşılaştı. Taksi şoförü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, iki çocuk babası Erim'in hayatını kaybettiği belirlendi. Erim'in cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak Kartal Merkez Camii'nde kılınan namaz sonrası toprağa verildi.