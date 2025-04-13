Önce eşini bıçakladı ardından taksi durağını aradı! "Eşim hasta hastaneye gitmesi gerekiyor"

"İKİSİNDEN DE BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMİYORDUM"

Mahallede süt satışı yapan ve çiftin müşterileri olduğunu ifade eden Gürsel Altuntaş, "İyi birisi olarak biliyordum. Ara sıra süt alıyorlardı. Gayet mutlu görünüyorlardı. Müşterimdi ve iyilerdi ama üzüldüm. İkisinden de böyle bir şey beklemiyordum, üzüldük" dedi.