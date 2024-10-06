Önce kendi çıktı sonra İkbal’i çağırdı

İstanbul Fatih Surlarında yaşanan vahşetle ilgili genç kızın ve katilinin son görüntülerine SABAH ulaştı. Semih Çelik'in tek başına yürüyüp surlara çıktığı arkasından da telefonla konuşarak İkbal Uzuner'in surlara çıktığı ve orada yaklaşık 2 saat kaldıkları öğrenildi. Şüpheli Semih Çelik ile ikbal Uzuner'in surlarda saat 13:58 de buluştukları ortaya çıktı.Elde edilen görüntülerde ilk olarak Semih Çelik elinde bir çanta ile saat 13:52 sıralarında olay yerine geliyor. Bundan yaklaşık bir kaç dakika sonra ise telefonla konuşarak İkbal Uzuner geliyor. Görüntülerde surlara çıkan Semih Çelik'e bakarak konuşan Uzuner'de sırların üzerine çıkıyor. Biraz çıktıktan sonra Semih Çelik gelip daha yukarı çıkmasına yardımcı oluyor.