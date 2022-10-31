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Giriş Tarihi: 1.11.2022

Önce kordon bağlarını, sonra nişan kurdelelerini kesti

Önce kordon bağlarını, sonra nişan kurdelelerini kesti
Aydın'da yaşayan Mehtap-Serkan Onat çiftinin Umut adını verdikleri oğlu ile Hanife-Yunus Boy çiftinin Gülçin adını verdikleri kızları 26 Şubat 2000 tarihinde Sigorta Hastanesi olarak hizmet veren, daha sonra ismi Atatürk Devlet Hastanesi olan hastanede dünyaya geldiler. İlkokuldan sonra Atatürk Anadolu Anadolu Lisesi'nde tanışan Umut Onat ve Gülçin Boy, aynı üniversiteyi kazanınca bu defa okul arkadaşlıkları aşka dönüştü. Aynı gece doğdukları için doğum günlerini de birlikte kutlayan gençler, evlilik için hazırlık yaptıkları sırada doğumlarına vesile olan doktorun bile aynı olduğunu öğrendiler. Hatıralarında doğum doktorları Erdoğan Kılıç'ın da ayrı bir yeri olduğunu öğrenen gençler nişan kurdelelerini, kordon bağlarını kesen doktorlarına kestirdiler. Gençlerin nişan törenine katılarak yüzüklerini takan Doktor Erdoğan Kılıç, her doğumun kendisi için ayrı bir hatırası olduğunu belirterek, "22 yıl önce hayata bizimle başlayan gençlerimizin 22 yıl sonra başlayacakları yeni bir hayata yine bizimle başlamayı düşünmeleri mutluluk verici" diyerek gençlere mutluluklar diledi.

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Önce kordon bağlarını, sonra nişan kurdelelerini kesti
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