Saç dipleri çabuk yağlanırken uçları kuru ve sert kalanlar için duşta yeni bir bakım alışkanlığı konuşuluyor. Üstelik bunun için pahalı ürünlere ya da kuaför işlemlerine ihtiyaç yok. Saçın nemini korumaya yardımcı olmayı amaçlayan bu yöntem, özellikle yıkama sonrası kabarma ve kuruluk yaşayanlara hitap ediyor.