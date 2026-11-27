Saç dipleri çabuk yağlanırken uçları kuru ve sert kalanlar için duşta yeni bir bakım alışkanlığı konuşuluyor. Üstelik bunun için pahalı ürünlere ya da kuaför işlemlerine ihtiyaç yok. Saçın nemini korumaya yardımcı olmayı amaçlayan bu yöntem, özellikle yıkama sonrası kabarma ve kuruluk yaşayanlara hitap ediyor.
Saç bakımında konuşulan sandviç yöntemi, aslında banyoda kullandığımız iki ürünün sırasını değiştirmeye dayanıyor. Alışılmış yıkama düzeninden farklı olarak saç kremi iki kez kullanılıyor. Böylece saç dipleri temizlenirken boy ve uçların kurumasının azaltılması amaçlanıyor.
Sandviç yöntemi üç basit adımdan oluşuyor;
Normalde saç kremine yıkamanın sonunda uzanıyoruz. Bu uygulamada ise krem, şampuandan önce saç tellerinin üzerine sürülüyor. Amaç, saçın daha hassas olan boy ve uçlarında nem kaybını sınırlamak.
İlk krem durulandıktan sonra sıra şampuana geliyor. Şampuanın saç derisine uygulanması, burada biriken yağ ve ürün kalıntılarının temizlenmesini sağlıyor. Saç uçlarını ayrıca sertçe ovalamaya gerek kalmadan yıkama tamamlanabiliyor.
Saç dipleri çabuk yağlanırken uçları kuru kalanlar bu yöntemi deneyebilecek gruplar arasında. Sık saç yıkayan ve her duş sonrasında saçlarında sertlik hisseden kişiler de fayda görebilir. Ancak sonuçlar saçın yapısına ve kullanılan ürünlere göre değişebiliyor.
Boyalı ve açıcı uygulanmış saçlar, işlem görmemiş saçlara göre kuruluğa daha yatkın olabiliyor. Uzmanlara göre şampuandan önce krem kullanmak, yıkama sırasında renk kaybını sınırlamaya yardımcı olabilir. Bu nedenle yöntem, boyalı saç bakımında da değerlendiriliyor.
Kıvırcık ve dalgalı saçlarda nem kaybı, buklelerin kabarık ve dağınık görünmesine neden olabiliyor. İki aşamalı krem uygulaması, saç tellerinin daha yumuşak kalmasına yardımcı olabilir. Böylece buklelerin doğal şeklini korumak da kolaylaşabiliyor.
Saçları çok ince telli olanlar için iki kez krem kullanmak fazla gelebilir. Özellikle çabuk ağırlaşan saçlarda bu uygulama, istenen hafif ve hacimli görünümü azaltabilir. Uzmanlar böyle durumlarda daha az miktarda veya hafif yapılı saç kremi kullanılmasını öneriyor.
Sandviç yöntemini denemek isteyenlerin her duşta aynı miktarda ürün kullanması gerekmiyor. Saçın uzunluğuna, kalınlığına ve kuruluk durumuna göre ilk krem uygulaması azaltılabilir. Önemli olan saç derisini temizlerken boy ve uçlarda gereksiz ağırlık oluşturmamak.