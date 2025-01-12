Önce mektup yazdı sonra katliam yaptı

Tekirdağ'ın Marmaraeğrelisi ilçesinde villada anne ile kızı ölü, baba ise ağır yaralı olarak bulundu. Olay, Marmaraereğlisi'nin Yeniçiftlik Mahallesi Kamelya 43 Sokak'ta bulunan Özpolatlar 1 Sitesi'ndeki 2 katlı villada meydana geldi. İhbar üzerine villaya giden jandarma ve sağlık ekipleri girdikleri villada 37 yaşındaki Necip O., ve birlikte yaşadığı Shaxnoz L. ile 8 yaşındaki kızlarını Şehrinin O.'yu silahlı vurulmuş olarak, yerde kanlar içinde buldu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Anne ve kızının hayatını kaybettiği belirlenirken, babanın ise duran kalbi, sağlık ekibinin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre, babanın eşi ve çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihara teşebbüs ettiği ifade edildi. Jandarma ve sağlık ekiplerinin evde incelemeleri sürüyor. Jandarma ekipleri olay yerinde yaptığı ilk incelemede, Necip O.'ya ait bir intihar mektubu bulundu. Soruşturma sürüyor.