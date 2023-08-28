Haberler Yaşam Haberleri Önce şikayet etti, sonra öldürdü: ‘Karımla ilişkisi vardı’ dedi
Giriş Tarihi: 28.8.2023 15:56 Son Güncelleme: 28.8.2023 16:12

Önce şikayet etti, sonra öldürdü: ‘Karımla ilişkisi vardı’ dedi

Erzurum’un Palandöken ilçesinde geçtiğimiz gün Büyamin Karatay’ı pompalı tüfekle öldüren Ümit Demir, ifadesinde öldürdüğü şahsın karısıyla ilişkisi olduğunu söyledi. Olay sonrası iki tarafın akrabaları ise durumun para meselesi olduğundan meydana geldiğini iddia etti.

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Önce şikayet etti, sonra öldürdü: ‘Karımla ilişkisi vardı’ dedi

Erzurum'da Cumartesi günü öğle saatlerinde 35 yaşındaki Ümit Demir, husumetlisi olduğunu söylediği Bünyamin Karatay'la tartıştıktan sonra polise şikayet etti. Kendisini ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle şikayet ettiği Karatay'ı öğleden sonra evinin önünde pompalı tüfekle öldüren Demir, ardından suç aleti ile bölgeden uzaklaştı. Polisin bölgede başlattığı çalışma sonrası kısa sürede yakalanan Demir, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi işlemleri tamamlanan Bünyamin Karatay, Erzurum'da toprağa verildi. Cinayeti işleyen Ümit Demir ise ifadesinde öldürdüğü Karatay'ın eşiyle ilişkisi olduğunu iddia etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yaren Çakar'dan Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk hakkında çirkin sözler!
Fred’den daha iyisi geliyor
Bunaltan sıcaklıklara veda! Meteoroloji'den 8 kente sarı kodlu uyarı...
SON DAKİKA: Merkez Bankası'ndan enflasyon ve faiz açıklaması: Kararlılıkla uygulanacak!
SON DAKİKA: Türkiye ve Suudi Arabistan arasında yeni anlaşma! Bakan Bayraktar: Geniş bir iş birliğinin önünü açtık
HDP'li Pervin Buldan'dan alçak sözler! Teröristbaşı Öcalan için skandal 'Özgürlük' çağrısı!
İYİ Parti, yerel seçimlerde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na kapıları kapattı!
AK Partili Özcan, Yavaş'ın maskesini düşürdü: Halk Ekmek'te rüşvet skandalı
Anadolu Yarımadası’nın küresel anlamı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Önce şikayet etti, sonra öldürdü: ‘Karımla ilişkisi vardı’ dedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA