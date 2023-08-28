Önce şikayet etti, sonra öldürdü: ‘Karımla ilişkisi vardı’ dedi

Erzurum'da Cumartesi günü öğle saatlerinde 35 yaşındaki Ümit Demir, husumetlisi olduğunu söylediği Bünyamin Karatay'la tartıştıktan sonra polise şikayet etti. Kendisini ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle şikayet ettiği Karatay'ı öğleden sonra evinin önünde pompalı tüfekle öldüren Demir, ardından suç aleti ile bölgeden uzaklaştı. Polisin bölgede başlattığı çalışma sonrası kısa sürede yakalanan Demir, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi işlemleri tamamlanan Bünyamin Karatay, Erzurum'da toprağa verildi. Cinayeti işleyen Ümit Demir ise ifadesinde öldürdüğü Karatay'ın eşiyle ilişkisi olduğunu iddia etti.