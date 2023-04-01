Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu Abdürrezzak ve Meyse Hacbekir çifti, depreme uykuda yakalandı. Hasar gören evden 4 çocuklarıyla ayrılan çift, 9 Ocak'ta erken doğumla dünyaya geldiği için kuvöze alınan bebekleri Sima'dan haber almak için Özel Akademi Hastanesi'ne gitti. Bir kısmı yıkılan hastanedeki bebeklerine ulaşamayan aile, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yardım istedi. Sima'nın Mersin'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Davultepe Çocuk Evleri Sitesi'nde bakım ve korumaya alındığı tespit edildi. Aile, DNA örneklerinin bebekle uyuşmasının ardından Çocuk Evleri Sitesi'ne davet edildi. Depremden 53 gün sonra yavrularıyla buluşmanın mutluluğunu yaşayan aile, sevinç gözyaşları döktü. Kuvöze alındığı için kucaklayamadığı bebeğine ilk kez doyasıya sarılan anne Meyse, kızını defalarca öptü. Anne Meyse "Sanki önceden ölüydük şimdi yaşadık" dedi. AA