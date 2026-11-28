Herkesin bir yalana verdiği tepki aynı değil. Kimi duyduğu anda hesap sorarken kimi de karşısındaki insanın daha ne kadar ileri gideceğini görmek ister. Astrologlara göre Zodyak kuşağında, kendilerini kandırılmış gibi gösterme konusunda oldukça başarılı dört burç bulunuyor.
Başak burcunun yanında dün başka, bugün başka bir hikaye anlatmak pek iyi bir fikir olmayabilir. Çünkü onlar, sizin çoktan unuttuğunuz bir konuşmanın en küçük ayrıntısını bile hatırlayabilir. Kimin ne zaman ne söylediğinden tutun da konuşma sırasında verilen tepkilere kadar pek çok detay Başakların radarına takılabilir.
Başaklar, şüphelendikleri bir konuda aceleyle karar vermekten hoşlanmaz. Karşısındaki kişi konuşmaya devam ederken onlar çoktan geçmişte yaşananları zihninde tartmaya başlamış olabilir. Haklı olduklarını düşündüklerinde ise konuyu öyle bir yerden açarlar ki ne söyleyeceğinizi bile şaşırabilirsiniz.
Akrep burcunun yanında önceden hazırladığınız bahaneler pek işe yaramayabilir! Zodyak'ın güçlü sezgileriyle tanınan Akrepleri, gereğinden fazla açıklama yaparak ikna etmeye çalışmanız tam tersi bir etki yaratabilir.
Dün yüzünüze bile bakmayan birinin bugün fazlasıyla samimi davranması ya da basit bir soruya dolambaçlı cevaplar vermesi, onların kafasında soru işaretlerinin oluşmasına yeter de artar.
Akreplerin en dikkat çekici özelliklerinden biri de sabırları. Bir şeylerin ters gittiğini düşündüklerinde hemen tepki göstermek yerine olayların nasıl gelişeceğini izlemeyi tercih edebilirler. Siz konunun çoktan kapandığını düşünürken onlar konuşmak için doğru anı bekliyor olabilir.
Herkese gülümsemeleri, her söylenene inandıkları anlamına gelmiyor! Astrolojinin en sosyal isimlerinden biri olan Teraziler, kalabalık bir sofrada sohbetin tadını çıkarırken kimin kime laf dokundurduğunu, hangi sözün altında başka bir anlam yattığını çoktan çözmüş olabilir.
Teraziler için her gerçeği ortaya dökmek, her tartışmanın içine girmek anlamına gelmiyor. Bulundukları ortamın huzurunu kaçırmamak adına bazı sözleri duymamış gibi yapabilirler. Ancak bu tavırları sizi yanıltmasın. Her zamanki nezaketlerini korurken sizinle aralarına yavaş yavaş mesafe koyabilirler.
Her zamanki sıcaklığı taşımayan bir günaydın mesajı, kısa kesilen bir telefon görüşmesi ya da eskisi kadar içten olmayan bir sohbet... Yengeçler için bu küçük değişimler düşündüğünüzden çok daha fazla anlam taşıyabilir. Özellikle sevdikleri söz konusu olduğunda alışılmışın dışındaki davranışlara karşı oldukça hassas oldukları söylenir.
Yengeçler, kırıldıkları zaman her duygularını açıkça dile getirmeyebilir. Karşısındaki insanı kaybetmemek ya da ilişkisini yıpratmamak için hiçbir şey olmamış gibi davranabilirler. Ancak gönül defterlerine yazdıkları bir olay, aradan aylar hatta yıllar geçse bile hafızalarında yerini koruyabilir.
Başak ayrıntılardan, Akrep sezgilerinden, Terazi gözlemlerinden, Yengeç ise hislerinden yola çıkıyor. Astrolojiye göre bu dört burcun ortak noktası ise bildiklerini kendilerine saklamaları. Siz onları kandırdığınızı sanırken onlar çoktan oyununuzu çözmüş olabilir!