BAŞAK BURCU: HAFIZALARINDAN HİÇBİR AYRINTI SİLİNMİYOR!

Başak burcunun yanında dün başka, bugün başka bir hikaye anlatmak pek iyi bir fikir olmayabilir. Çünkü onlar, sizin çoktan unuttuğunuz bir konuşmanın en küçük ayrıntısını bile hatırlayabilir. Kimin ne zaman ne söylediğinden tutun da konuşma sırasında verilen tepkilere kadar pek çok detay Başakların radarına takılabilir.