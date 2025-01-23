Önlem böyle alınır!

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nin tanınan otellerinden Grand Kartal Otel'de yangın faciası sonrasında yangın önlemlerinin eksikliği tartışılmaya başlandı. Güney Kore'ye iş seyahati yapan bir Türk vatandaşı, olası bir yangın durumunda otel odasında alınan önlemleri videoya kaydedip gösterdi.

HER ODADA YANGIN TÜPÜ BULUNUR

Otelin 5. katında kaldığını ifade eden vatandaş, otel odasının kapısının hemen arkasında yangın olduğunda en yakın çıkışın binada nerelerde olduğunu gösteren bir harita bulunduğunu ifade etti. Ayrıca kapının hemen yanında karanlık olduğunda kullanılmak üzere bir fenerinin bulunduğunu, el feneri yerinden çıkarıldığında ışığının hemen yandığını belirtti. Odadaki dolabın içinde komunlandırılmış yangın tüpünün olduğunu ve Güney Kore'de her otelde odaların içinde olmasının şart olduğunu söyledi.

HALAT İLE ÇEKİÇ VAR

Otelin koridorunda yangın söndürme hortumları haricinde kutunun içerisinde makara şeklinde can kurtarma halatının mevcut olduğunu videoda gösterdi. Kutu içinde aynı zamanda halatın nasıl kullanılacağına dair bilgilendirme metninin bulunduğunu aktardı. Ayrıca cam kırma çekicinin bulunduğunu ifade etti. Halatın ucunun ise hemen pencere kenarındaki yerde bulunan kancaya geçirmesi gerektiğinin bilgilendirme metninde yazdığı vurgulandı.

Makara şeklindeki halatta emniyet kemerine benzeyen bir kemerin bulunduğunu ve bilgilendirme metninde bunun vücuda geçirilmesi gerektiği ve böylece aşağıya inmek gerektiğinin aktarıldığı belirtildi. Bu malzemelerin herhangi bir acil durumda emniyet için otel odasına konduğu vurgulandı.