Önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yaptı, çukura düştü

Kocaeli Körfez İlçesi Körfez Kent Konutları mevkiisinde, sabah saatleride yaşanan kazada seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, aniden önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan araç İSU'nun çevresinde uyarı ve ikaz tabelası koyup güvenlik önlemi aldığı çukura düştü.

HAFİF YARALANDI

Çevrede bulunan ve çukura düşen aracı gören vatandaşlar, hemen olay yerine koştu. Araçtaki sürücüyü dışarı çıkartan vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, hafif yaralanan sürücüye olay yerinde müdahalede bulundu. İSU'nun çalışma yaptığı çukura düşen aracın, düştüğü çukurdan çıkartılması için çalışma başlatıldı.