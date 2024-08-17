Önüne geleni bıçakladı: 1 ölü, 2 yaralı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 17 yaşındaki Z.Y., Salih Paşa Camisi önünde 14 yaşındaki Furkan Ünal ve E.G'yi henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakladı. Şüpheli, kendisini yakalamak isteyen M.L.'yi (61) de bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.Cumhuriyet Caddesi'ne giden zanlı bu kez de önüne geleni kovaladı ancak bıçaklama girişiminde başarısız oldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Furkan Ünal, kurtarılamadı.Polis tarafından yakalanan Z.Y. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Zanlının alkollü olduğu öğrenildi. Öte yandan saldırıda hayatını kaybeden Furkan Ünal'ın cenazesi Gedikhasanlı Köyü mezarlığına defnedildi.