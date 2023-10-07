Operasyondan sonra gurur pozu verdiler

İl Jandarma Komutanlığı'nca Lice ilçesi kırsalında uyuşturucu tacirlerine yönelik başlatılan İHA (İnsansız Hava Aracı) destekli operasyonlar devam ediyor. Jandarma timleri, son olarak Lice ilçesine bağlı Akçabudak Mahallesi kırsalında "Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Er Kenan Büyükçalışkan" operasyonu gerçekleştirildi. Operasyona, jandarmanın eğitimli köpekleri de katıldı. Köpekler toprağa gömülü vaziyette piyasaya sürülmeye hazır toz esrarları bularak önünde gurur pozu verdi. Operasyon kapsamında, 337 kilogram toz esrar ve 475 kilogram kubar esrar olmak üzere toplam 812 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Yine yapılan arazi tarama faaliyetlerinde, dağlık alanda ekili vaziyette, 2 milyon 33 bin 800 kök kenevir bitkisi, 30 bin 240 kök skunk bitkisi olmak üzere toplamda 2 milyon 64 bin 40 kök esrar bitkisi bulundu. 4 evde yapılan aramalarda da, 42 kilogram kubar esrar, 10,8 kilogram toz esrar, 15 kök kenevir bitkisi, bir tabanca ele geçirildi.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, 10 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken, kenevir ve skunk bitkilerinden bir kök numune alındıktan sonra jandarma ekipleri, uyuşturucuları yerinde yakarak imha etti.