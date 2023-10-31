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Giriş Tarihi: 31.10.2023 16:27 Son Güncelleme: 31.10.2023 16:42

Operasyonla çökertilmişti… 31 çete üyesi tutuklandı…

İstanbul, Muğla, Bursa ve Mersin’de düzenlenen operasyonlarla çökertilen suç örgütünün 31 üyesi tutuklandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Operasyonla çökertilmişti… 31 çete üyesi tutuklandı…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'de faaliyet yürüten bir suç örgütüne düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheli adliyeye sevk edildi. "Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Mala Zarar Verme, Yağma, Tehdit, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Kasten Yaralama, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet, Uyuşturucu Madde İmalatı ve Ticareti, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçlarına karışan ve İstanbul, Muğla, Bursa, Mersin İlleri'nde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda yakalanan çete üyelerinden 31'i tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer 18 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere "Adli Kontrol" kararıyla serbest bırakıldı.

Operasyonla çökertilmişti… 31 çete üyesi tutuklandı | Video

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Operasyonla çökertilmişti… 31 çete üyesi tutuklandı…
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