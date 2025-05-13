Operasyonla ele geçirdiler! Değeri 250 milyon lira...

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul Havalimanı'nda "Kaçak Pırlanta" operasyonu düzenledi. İstanbul Havalimanı'na iniş yapan bir kişi; 58 gram kaçak pırlanta ve kaçak altın takılarla yakalandı. İncelemeler derinleştirildi. Çalışmaların devamında; değerli taşların organize bir şekilde yasa dışı yollarla ülkemize getirilerek "Merdiven Altı" olarak adlandırılan adreslerde satılarak piyasaya sürüleceği tespit edildi.

İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan şüphelinin Fatih İlçesi'nde bulunan ikamet adresine operasyon yapıldı. İki suç ortağı daha yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 250 milyon lira olan 151 kilo 361 gram pırlanta, zümrüt, yakut, kuvars, sedef, ametist gibi değerli taşlar, değerli taşlarla işlenmiş 940 adet kolye, yüzük ve küpe ele geçirildi.

SUÇLA MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

Operasyonda ele geçirilen suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde medyaya sergilendi. Sergiye katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kürşad Çevik ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mustafa Aktan'dan operasyonla ilgili detaylı bilgi aldı. Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Süleyman Gökdemir de İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın yanında hazır bulundu. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'ne teşekkür eden İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız "Bütün suç unsurlarına karşı mücadelemiz ve operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.