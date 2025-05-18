Doktor Zeynep Erdoğan’ı canice katletmişti: Yargıtay’dan cani Mehmet Erdoğan hakkında dikkat çeken karar!

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yapılan incelemede olayın tüm delillerinin usulüne uygun toplandığını, eylemlerin hukuki niteliğinin doğru belirlendiğini ve haksız tahrik ya da lehe hüküm uygulanmasını gerektiren herhangi bir durum bulunmadığını belirterek yerel mahkeme kararında hukuka aykırılık görmedi. Sanık Mehmet Erdoğan hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıl hapis cezası böylece kesinleşmiş oldu.