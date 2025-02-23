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Giriş Tarihi: 23.2.2025 23:27

Ördek avında kan aktı: Ayağı kayınca olanlar oldu!

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde iki arkadaş ördek avına çıktı. Karla kaplı zeminde ayağının kayması sonucu yere düşen Hacı Osman Tarlacı’nın elindeki tüfek ateş alarak, arkadaşı Osman Çıtak’ı vurdu. Yaralı adam hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Ördek avında kan aktı: Ayağı kayınca olanlar oldu!

Korkunç olay, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde üzerinde meydana geldi. Bölgede ördek avına çıkan Hacı Osman Tarlacı ile arkadaşı Osman Çıtak, sulama kanalları üzerinde farklı noktalara yerleşerek beklemeye başladı.

İddiaya göre, karla kaplı zeminde ayağı kayan Tarlacı düştü, elindeki tüfek de ateş aldı. Hacı Osman Tarlacı'nın tüfeğinden çıkan saçmalar, başka bir bölgede av için bekleyen arkadaşı Osman Çıtak'a isabet etti. Bacağından yaralanan Çıtak, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Osman Çıtak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Ördek avında kan aktı: Ayağı kayınca olanlar oldu!
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