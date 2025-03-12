Ordu’da acı kaza: Araçlar kafa kafaya çarpıştı! Emrah Arım kurtarılamadı!

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Arım'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan B.Ş., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Emrah Arım'ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Yapılan kontrollerde Arım'ın 1.37 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor...