Ordu’da acı manzara: Akif Ercan boğularak can verdi!

Otyıldız'ın suda kaybolduğunu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü'nün deniz polisleri sevk edildi. Polislerin sudan çıkardığı Otyıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Otyıldız'ın cansız bedeni, Ordu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.