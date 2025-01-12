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Giriş Tarihi: 12.1.2025 15:33

Ordu'da elektrik dağıtım şirketine ait araç devrildi: 3 yaralı

Ordu'nun İkizce ilçesinde elektrik dağıtım şirketine ait aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Ordu’da elektrik dağıtım şirketine ait araç devrildi: 3 yaralı

Ordu'daki kaza, Düzmeşe Mahallesi Yıldıztepe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik dağıtım şirketine ait kamyonet, kontrolden çıkarak fındık bahçesine devrildi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonucu K.Ç., S.T. ve E.T. araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler yaralıları araçtan çıkardı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Bölgede bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Ordu'da elektrik dağıtım şirketine ait araç devrildi: 3 yaralı
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