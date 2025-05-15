Ordu’da feci kaza! Kamyonlar çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Ordu'daki kaza, dün saat 21.00 sıralarında Akkuş ilçesi Gökçebayır Mahallesi'nde meydana geldi.

İKİ KAMYON KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Adem Ateş kontrolündeki 52 ADM 056 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Orhan Aktaş'ın kullandığı 60 ACN 021 plakalı kamyon çarpıştı.

1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ateş'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Aktaş ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.